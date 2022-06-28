28 июня 2022, 17:39
Квартиры на 3 этажах вспыхнули в жилом доме на 2-й Пугачевской в Москве
Источник сообщил «360» о пожаре в Москве на улице 2-я Пугачевская, 5, корпус 1. Вспыхнули балконы, виден открытый огонь.
Источник фото: телеканал «360»
Сообщение о пожаре «360» подтвердили в столичном ГУ МЧС.
Источник фото: телеканал «360»
«Там жилой дом, по предварительной информации, возгорание балконов на девятом и 10-м этажах. Область пожара уточняется. Сотрудники МЧС на месте. Сообщения о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.