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    28 июня 2022, 17:39

    Квартиры на 3 этажах вспыхнули в жилом доме на 2-й Пугачевской в Москве

    Алла Морген, Оксана Кириллова

    Источник сообщил «360» о пожаре в Москве на улице 2-я Пугачевская, 5, корпус 1. Вспыхнули балконы, виден открытый огонь.

    Квартиры на 3 этажах вспыхнули в жилом доме на 2-й Пугачевской в Москве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сообщение о пожаре «360» подтвердили в столичном ГУ МЧС.

    Квартиры на 3 этажах вспыхнули в жилом доме на 2-й Пугачевской в Москве | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Там жилой дом, по предварительной информации, возгорание балконов на девятом и 10-м этажах. Область пожара уточняется. Сотрудники МЧС на месте. Сообщения о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.