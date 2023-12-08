Происшествия 08 декабря 2023, 22:09 Квартиру «Мисс Россия» и ее мужа «обнесли» в Тюмени «Мисс Россия-2016» пожаловалась, что из новой квартиры украли винтажную посуду РИА «Новости»

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Победительница конкурса «Мисс Россия — 2016» Яна Добровольская пожаловалась подписчикам в социальных сетях, что из ее новой квартиры украли дорогую винтажную посуду. Об этом сообщил сайт 72.ru.

Супруга тюменского бизнесмена Ильи Пискулина рассказала, что обнаружила пропажу, когда пришла проверить квартиру, где заканчивается ремонт.

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«Пришла коробка с винтажной посудой, которую я выбирала с душой. И вчера обнаружила, что ее украли. Я первые минуты ходила по квартире и искала ее, но потом поняла, что все-таки украли», — пожаловалась девушка.

Добровольская призналась, что расстроилась и даже поплакала. По ее словам, не из-за потери денег или времени, а потому что потеряла «редкую вещь». Посуду она приобрела у коллекционеров.

Все происходящее она охарактеризовала словами «это очень было мерзко». Девушка также добавила, что она поручила людям, ответственным за проведение ремонта в квартире, разобраться в сложившейся ситуации.

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