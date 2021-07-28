Дело завели на жителя Тюмени, который забрался в чужую квартиру и напал на девушек

Административное дело завели на жителя Тюмени. Он якобы избил пятерых девушек, забравшись в их квартиру через балкон. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе областной полиции.

«По результатам процессуальной проверки участковым уполномоченными полиции ОП № 1 УМВД России по Тюмени в отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено административное производство по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ „Побои“», — уточнил собеседник.

В ведомстве добавили, что материалы дела направят для рассмотрения в мировой суд. Кроме того, в СК России по Тюменской области уже отправили материалы по факту незаконного проникновения мужчины в квартиру. Следователи дадут уголовно правовую оценку его действий по статье 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».

На хозяйку квартиры, в которую проник мужчина, тоже составили протокол — за «Нарушение тишины и покоя граждан» в соответствии с Кодексом Тюменской области об административной ответственности. Материалы административного дела направят в Управу Восточного округа для принятия решения.