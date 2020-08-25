Квартиранты обокрали высотку на Котельнической набережной. Унесли даже чайник

Жительница высотки на Котельнической набережной обнаружила пропажу мебели на сумму более 150 тысяч рублей. По предварительной информации, обокрасть квартиру могли квартиранты.

В понедельник, 24 августа, жительница высотки на Котельнической набережной обратилась в полицию из-за квартирной кражи, сообщила «360» пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Данную квартиру женщина сдавала в аренду с 2017 года, а 24 августа 2020 года договорилась о встрече с квартирантами. Когда пострадавшая пришла в назначенное время, обнаружила в квартире пропажу крупной мебели, которая ей принадлежала.

Среди украденных вещей числится угловой диван, кресло, два журнальных столика, три ковра, духовой шкаф, пять стульев, чайник, пылесос, микроволновая печь и восемь картин, различных размеров, которые изготовил прадед заявительницы. Общая сумма ущерба составляет 155 тысяч 500 рублей.

Грабители пока не задержаны. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ограбления.