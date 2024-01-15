Эксклюзив 15 января 2024, 15:47 Квартира жилого дома на седьмом этаже загорелась на юге Москвы Источник «360»: на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное загорелась квартира РИА «Новости»

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Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное. Загорелась квартира на седьмом этаже, внутри могут находиться люди, сообщил источник «360».

По информации источника, возгорание произошло в газифицированном девятиэтажном здании. Звено ГДЗС направили на проверку верхних этажей. Специалисты устанавливают пожарную автоцистерну на пожарный гидрант.

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Информации о потерпевших и состоянии постояльцев дома пока не поступало. Может быть угроза и другим помещениям.

На данный момент сотрудники пытаются открыть дверь квартиры, которую охватило пламя.

Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

UPD: пожар удалось локализовать. В двухкомнатной квартире горели личные вещи на кухне и коридоре. Соседи уточнили, что дома никого нет.

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