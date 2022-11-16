Происшествия 16 ноября 2022, 13:15 Квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга

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Пожар в квартире, расположенной на улице Прилукской во Фрунзенском районе города, произошел ночью 16 ноября. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на сообщение МЧС.

Прибывшие на место ЧП спасатели увидели горящее помещение площадью 150 квадратных метров. Чуть меньше чем за час им удалось ликвидировать огонь.

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В тушении принимали участие 25 человек личного состава МЧС и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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