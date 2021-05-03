Квартира загорелась в жилом доме в центре Москвы. Есть погибший

Пожар произошел в квартире в Тверском районе столицы, погиб один человек, сообщил источник «360».

Квартира загорелась в жилом доме № 24/7 по улице Садовая-Каретная. На месте возгорания густой дым. Пожару присвоена категория сложности 1Бис, уточнил источник «360».

По предварительной информации МЧС, пожар произошел на первом этаже трехэтажного дома.

Пожарно-спасательными подразделениями с первого и второго этажей спасены девять человек, один человек погиб, отметили в ведомстве.

В воскресенье, 2 мая, на юге Москвы загорелась многоэтажка. Как сообщил источник в экстренных службах, возгорание произошло в квартире на девятом этаже. Источник уточнил, что пожар произошел в доме 6 по Ливенской улице.