Квартира загорелась в жилом доме в Черноголовке. Видео

Пожар вспыхнул в жилом доме в Черноголовке. Как сообщили «360» в региональном главке МЧС, пострадавших при происшествии нет.

«Пожар в квартире. <…> Уже ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет, есть трое спасенных», — сообщил «360» представитель МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь вспыхнул в квартире девятиэтажного дома № 4а на Лесной улице. По словам главы Черноголовки Олега Егорова, помимо пожарного расчета Черноголовки и пожарной дружины, на помощь в тушении приехали расчеты Купавны, Щелково и Ногинска. Об этом Егоров написал на своей странице во «ВКонтакте».

проиИсточник фото: телеканал «360»

В распоряжении «360» также оказались кадры с места происшествия. На них видно, как пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Судя по кадрам, огонь распространился на соседние от горящей квартиры балконы.

Источник фото: телеканал «360»

В начале мая пожар произошел в доме 7/1 на Олимпийском проспекте в Мытищах. Жильцов эвакуировали. Сообщалось о трех погибших. Один человек получил тяжелые травмы, еще 15 отравились угарным газом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. «360» показал кадры последствий пожара в многоэтажке с высоты птичьего полета.