Квартира загорелась в центре Москвы

Квартира загорелась в многоэтажном доме по адресу: Малая Грузинская, 39. Из открытого окна видны языки пламени и валит дым. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника, пожар начался на кухне одной из квартир на седьмом этаже. Сейчас на месте работают пожарные — они пока не попали внутрь, вскрывают металлическую входную дверь.

Пожару присвоили первый ранг. Есть угроза, что пламя перекинется на чердак. Информации о пострадавших пока не поступало.

В МЧС подтвердили возгорание.

«Семиэтажный жилой дом, горит квартира на седьмом [этаже]. Площадь выясняется, подразделения на месте работают. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули подъезд 10 человек», — отметил собеседник.

По данным источника, возгорание удалось ликвидировать в 20:40.

В Дептрансе столицы уточнили, что из-за пожара перекрыто движение по улице Климашкина в сторону улицы Большая Грузинская.