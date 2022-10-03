Квартира загорелась в Таганроге из-за неосторожного обращения с огнем | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Квартира загорелась в Таганроге из-за неосторожного обращения с огнем

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Пожар произошел в Таганроге в воскресенье, 2 октября. Там пламя охватило Десятиэтажный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

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Информация о пожаре поступила в 11:40. Загорелся девятиэтажный дом на улице Сызранова в микрорайоне «Русское поле». Огонь распространился на площади в два квадратных метра. Пожарные смогли спасти одного человека. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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