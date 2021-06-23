Квартира загорелась в Санкт-Петербурге. Пострадала женщина

Произошел пожар в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. Пострадала женщина. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожар распространился на четыре квадратных метра. Его потушили за 20 минут. Точной информации о пострадавших в ведомстве не предоставили.

Ранее пожар произошел в окружной больнице Нижневартовска в ХМАО. Сотрудники начали эвакуировать пациентов еще до приезда пожарных.