23 июня 2021, 22:00
Квартира загорелась в Санкт-Петербурге. Пострадала женщина
Произошел пожар в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. Пострадала женщина. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожар распространился на четыре квадратных метра. Его потушили за 20 минут. Точной информации о пострадавших в ведомстве не предоставили.
Ранее пожар произошел в окружной больнице Нижневартовска в ХМАО. Сотрудники начали эвакуировать пациентов еще до приезда пожарных.