Квартира загорелась в Самаре. Из дома успели эвакуировать 7 человек

Пожар произошел на улице Ново-Садовой в Самаре. Там загорелась квартира в доме 159. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о возгорании поступила в 18:34 во вторник. На место происшествия прибыли спасатели. Огонь успел охватить площадь в 20 квадратных метров. В результате из дома эвакуировали семь жителей. В тушении возгорания задействовали 27 человек личного состава, а также восемь единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.