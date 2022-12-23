Происшествия 23 декабря 2022, 23:29 Квартира загорелась в Приволжске Ивановской области

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В Ивановской области произошел серьезный пожар. В трехэтажном доме в городе Приволжск загорелась квартира, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании улице Шагова поступила в ночь на пятницу, 23 декабря. Пожарные прибыли на место происшествия через две минуты.

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Огонь охватил площадь в 25 квадратных метров. В тушении задействовали 15 человек личного состава, а также пять единиц спецтехники.

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На ликвидацию возгорания потребовалось больше часа. В результате есть пострадавшие.