Квартира загорелась в Петроградском районе Петербурга

Пожар в трехкомнатной квартире дома на Каменноостровском проспекте Санкт-Петербурга произошел в среду, 6 июля, в 21:15 по местному времени. Об этом написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по региону, очаг возгорания находился в ванной комнате площадью шесть квадратных метров.

К 21:53 пожарным удалось полностью ликвидировать пламя. В тушении участвовали три спецмашины и 15 человек личного состава МЧС. О причинах пожара не сообщается.