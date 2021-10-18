Утром в понедельник в Москве загорелась квартира. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По данным источника, пострадавший скончался.

Пожар случился по адресу: Дмитровский проезд, дом 18, корпус 4. Загорелась квартира на втором этаже. В результате один человек сильно пострадал, через некоторое время он скончался.

На месте работают сотрудники МЧС, бригада скорой помощи. Сейчас спасатели ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров.