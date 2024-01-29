Эксклюзив 29 января 2024, 20:02 Квартира загорелась в Москве из-за взорвавшегося телевизора Источник «360»: телевизор взорвался в квартире на юге Москвы РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в одной из квартир в 24-этажном доме на улице Маршала Захарова. Об этом сообщил источник «360».

«Пожарные зафиксировали возгорание на девятом этаже. Огонь охватил мебель, личные вещи и потолок. Общая площадь составила восемь квадратных метров», — рассказал он.

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На момент происшествия в квартире никого не было. Две женщины и ребенок успели покинуть помещение до прибытия спасателей. В настоящее время открытое горение ликвидировали.

По предварительной информации, в комнате взорвался телевизор. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

По данным Telegram-канала Mash, пожилая москвичка пользовалась ЭЛТ-телевизором более 30 лет. За ужином женщина включила старый электроприбор, и он взорвался, что привело к возгоранию.

Ранее в квартире на улице Правды в Москве заживо сгорела пенсионерка. Причиной пожара стало китайское электрическое одеяло.