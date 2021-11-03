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    03 ноября 2021, 23:22

    Квартира загорелась в московской многоэтажке

    Источник 360: в доме по улице Таганской в Москве начался пожар

    Александра Ломейко, Алла Морген

    В Москве произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщил источник «360» в экстренных службах. Вспыхнула квартира на девятом этаже дома.

    Огонь охватил дом № 31 по Таганской улице. Площадь пожара и информация о пострадавших не уточняются.

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