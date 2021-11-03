Квартира загорелась в московской многоэтажке

В Москве произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщил источник «360» в экстренных службах. Вспыхнула квартира на девятом этаже дома.

Огонь охватил дом № 31 по Таганской улице. Площадь пожара и информация о пострадавших не уточняются.

В Тверской области сгорело заброшенное здание. После тушения возгорания в Конакова нашли три трупа. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.