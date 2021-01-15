Квартира загорелась в московской многоэтажке. Видео

В Москве в многоэтажном доме произошел пожар. Горит квартира на 12 этаже. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, один человек тяжело пострадал.

По данным источника, горит дом № 17 корпус 1 на улице Берзарина. По словам очевидцев, люди кричат из окон и просят о помощи. Туда уже направили 12 пожарных машин и бригады скорой помощи.

«Там было загорание в квартире на 12 этаже. Из холла 12 этажа вывели два человека. Причина возгорания и площадь пока уточняются», — сообщили «360» в МЧС по региону.

По данным источника, один человек сейчас находится в тяжелом состоянии. Предварительно, площадь возгорания — 50 квадратных метров. В настоящее время спасатели ликвидируют открытое горение.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как из верхнего этажа валит черный дым, он окутал весь двор. Людей на улице не замечено.

Накануне в одной из жилых многоэтажек Москвы произошел пожар. Густой дым валил из подъезда. Источник возгорания пока не обнаружен.