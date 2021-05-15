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    15 мая 2021, 22:18

    Квартира загорелась в московской многоэтажке. Видео

    Алла Морген, Дарья Бунякова, Евгения Бардонова

    Пожар вспыхнул в одной из квартир в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Сейчас на месте работают пожарные, занимающиеся тушением огня.

    «Берингов проезд, дом № 1. Загорание квартиры на 10 этаже, в 21:56 локализовано. Пока информация по площади и по людям уточняется», — сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС.

    На кадрах видно, что окна одной из квартир идет густой белый дым. Рядом с домом находятся сотрудники пожарной службы.

    Как уточнил источник в экстренных службах, из загоревшейся квартиры спасли двух людей. Хозяйка жилья самостоятельно выбежала на улицу.

    Сейчас все обстоятельства и причины возгорания в жилом доме продолжают выяснять.