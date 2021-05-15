Квартира загорелась в московской многоэтажке. Видео

Пожар вспыхнул в одной из квартир в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Сейчас на месте работают пожарные, занимающиеся тушением огня.

«Берингов проезд, дом № 1. Загорание квартиры на 10 этаже, в 21:56 локализовано. Пока информация по площади и по людям уточняется», — сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС.

На кадрах видно, что окна одной из квартир идет густой белый дым. Рядом с домом находятся сотрудники пожарной службы.

Как уточнил источник в экстренных службах, из загоревшейся квартиры спасли двух людей. Хозяйка жилья самостоятельно выбежала на улицу.

Сейчас все обстоятельства и причины возгорания в жилом доме продолжают выяснять.