Квартира загорелась в многоэтажном доме во Владимирской области

В многоэтажном доме в Александрове Владимирской области произошел пожар. Есть пострадавший. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Загорелась одна квартира, дым распространился по всему подъезду. Возгорание заняло около 25 квадратных метров. Пожарные спасли 10 человек, еще 15 эвакуировали. Один житель дома пострадал, его доставили в больницу.

Ранее пожар произошел в гаражной секции на площади 750 квадратных метров в Ленинградской области.