Квартира загорелась в многоэтажке в подмосковном Пушкино. Пожарные уже потушили огонь

Утром 1 сентября начался пожар в жилой высотке в подмосковном Пушкино. Загорелась одна из квартир. Спасатели потушили огонь в 09:41. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал. В распоряжении «360» оказалось видео горящей квартиры.

На кадрах видно, как густой черный дым вырывается с лоджии. Источник фото: телеканал «360» В МЧС России по Московской области «360» рассказали, что огонь охватил площадь в 14 квадратных метров по адресу: улица Надсоновская, дом 24. Информации о причинах пожара пока нет.