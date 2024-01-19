Эксклюзив 19 января 2024, 19:58 Квартира загорелась в многоэтажке на востоке Москвы Источник «360»: пожарные спасли женщину из горящей квартиры на востоке Москвы РИА «Новости»

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Крупный пожар охватил квартиру на седьмом этаже панельной высотки на улице Плющева на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Прибывшие на место спасатели по выдвижной лестнице спасли женщину из горящей квартиры. По словам собеседника, ее вытащили из соседнего окна, рядом с горящей комнатой.

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Из-за сильного распространения огня пожару присвоили первый ранг сложности.

Источник уточнил, что всего по автоматической лестнице спасли двух человек. Еще шесть жильцов, включая двух детей эвакуировали через подъезд.

Пожарные потушили пламя, которое распространилось на площади в 20 квадратных метров. По данным собеседника «360», в двухкомнатной квартире горели личные вещи и мебель. Огонь охватил оба жилых помещения и коридор.

UPD: по информации источника, в результате пострадали два человека, от госпитализации оба отказались.