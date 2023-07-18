Эксклюзив 18 июля 2023, 17:35 Квартира загорелась в многоэтажке на юго-западе Москвы Источник «360»: квартира загорелась на улице Адмирала Лазарева на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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В доме № 26 на улице Адмирала Лазарева загорелась квартира. Из окон повалил черный дом. На место возгорания выехали пожарные службы, сообщил источник «360».

По его информации, квартира в жилом доме загорелась на втором этаже. Данных о пострадавших нет.

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Источник уточнил, что в трехкомнатной квартире на балконе, на площади в три квадратных метра, загорелись личные вещи и мебель. Пожар удалось оперативно потушить.

Вчера, 17 июля, пожар вспыхнул в частном секторе в городском округе Раменский.