18 июля 2023, 17:35
Квартира загорелась в многоэтажке на юго-западе Москвы
Источник «360»: квартира загорелась на улице Адмирала Лазарева на юго-западе Москвы
В доме № 26 на улице Адмирала Лазарева загорелась квартира. Из окон повалил черный дом. На место возгорания выехали пожарные службы, сообщил источник «360».
По его информации, квартира в жилом доме загорелась на втором этаже. Данных о пострадавших нет.
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Источник уточнил, что в трехкомнатной квартире на балконе, на площади в три квадратных метра, загорелись личные вещи и мебель. Пожар удалось оперативно потушить.
Вчера, 17 июля, пожар вспыхнул в частном секторе в городском округе Раменский.
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