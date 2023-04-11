Эксклюзив 11 апреля 2023, 20:56 Квартира загорелась в многоэтажке на Анкарской улице в Москве Источник «360»: человек пострадал при пожаре на улице Анкарской в Москве Pxhere

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Двухкомнатная квартира загорелась на 11-м этаже на севере Москвы. Из помещения эвакуировали одного пострадавшего. Об этом сообщил источник «360».

«Пострадавший средних лет, тяжелый», — рассказал он.

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По данным собеседника издания, ЧП произошло на улице Анкарской, во втором корпусе дома № 67. Пламя охватило комнату и коридор. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что огонь ликвидировали в 20:34. По пострадавшему официальной информации не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.

UPD: пострадавшего, добавил источник, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогом верхних дыхательных путей.

Ранее в центре Москвы загорелся склад. Администрация оперативно эвакуировала работников из-за сильного задымления.