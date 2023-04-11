11 апреля 2023, 20:56
Квартира загорелась в многоэтажке на Анкарской улице в Москве
Источник «360»: человек пострадал при пожаре на улице Анкарской в Москве
Двухкомнатная квартира загорелась на 11-м этаже на севере Москвы. Из помещения эвакуировали одного пострадавшего. Об этом сообщил источник «360».
«Пострадавший средних лет, тяжелый», — рассказал он.
Реклама
По данным собеседника издания, ЧП произошло на улице Анкарской, во втором корпусе дома № 67. Пламя охватило комнату и коридор. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что огонь ликвидировали в 20:34. По пострадавшему официальной информации не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.
UPD: пострадавшего, добавил источник, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогом верхних дыхательных путей.
Ранее в центре Москвы загорелся склад. Администрация оперативно эвакуировала работников из-за сильного задымления.
Пожары
Реклама
Реклама