Квартира загорелась в многоэтажке на юго-западе Москвы

Квартира на 11 этаже загорелась в доме № 47 по улице Островитянова в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в жилом 14-этажном здании поступила в 12:30. Горела одна из квартир на 11 этаже. Что горит и площадь возгорания, уточняются. Также не известна причина пожара. Информации о пострадавших нет. Спасатели МЧС эвакуировали с помощью специальных устройств пятерых жильцов, квартиры которых расположены выше.