Квартира загорелась в краснодарской многоэтажке

Накануне вечером в одной из краснодарских многоэтажек на улице Московской произошел пожар. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Вспыхнула квартира на девятом этаже. Огонь охватил площадь в 25 «квадратов». «Житель [квартиры], говорят, подгорел, но живой, его вытащили. Соседи часто наблюдали его в состоянии алкогольного опьянения», — поделился свидетель. К тушению привлекли 60 человек и 20 единиц спецтехники. По данным издания, в результате ЧП несколько человек пострадали.