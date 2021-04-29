29 апреля 2021, 09:04
Квартира загорелась в краснодарской многоэтажке
Накануне вечером в одной из краснодарских многоэтажек на улице Московской произошел пожар. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
Вспыхнула квартира на девятом этаже. Огонь охватил площадь в 25 «квадратов».
«Житель [квартиры], говорят, подгорел, но живой, его вытащили. Соседи часто наблюдали его в состоянии алкогольного опьянения», — поделился свидетель.
К тушению привлекли 60 человек и 20 единиц спецтехники. По данным издания, в результате ЧП несколько человек пострадали.