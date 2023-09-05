Эксклюзив 05 сентября 2023, 17:27 Квартира загорелась в доме на западе Москвы Источник «360»: в квартире на улице Озерная в Москве произошел пожар Фото: Telegram-канал Очаково-Матвеевское / Соцсети

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В Западном округе Москвы на улице Озерная в квартире жилого дома произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, сообщил источник «360».

По его данным, в районе Очаково-Матвеевское загорелась квартира в 16-этажном жилом доме. Собеседник уточнил, что полыхает открытым огнем балкон на шестом этаже. На место прибыли сотрудники МЧС и вывели жильцов на улицу. Однако до очага возгорания спасатели пока не смогли добраться, так как из-за линии электропередачи невозможно установить пожарную лестницу.

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К дому вызвали две машины скорой помощи. О пострадавших пока информации нет. Известно, что из полыхающей квартиры доносились женские крики.

Очевидцы сняли на камеру смартфона пожар и сообщили в социальных сетях, что во двор заехали минимум три пожарных машины. Все причины и обстоятельства пожара установят специалисты.

Ранее инвалид погиб при пожаре в захламленной квартире на северы Москвы. Спасателей вызвали в 12-этажный дом на улице Дубнинской в 04:32. В одной из комнат двухкомнатной квартиры на шестом этаже загорелись вещи и мебель.