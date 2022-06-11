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    11 июня 2022, 09:18

    Квартира загорелась в доме на западе Москвы

    При пожаре в квартире на Осеннем бульваре в Москве пострадал один человек

    Алла Морген, Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Пожар произошел в одной из квартир дома № 5 на Осеннем бульваре в Москве. В результате пострадал один человек, его передали медикам. Об этом сообщили «360» в региональном главке МЧС.

    Квартира загорелась в доме на западе Москвы

    По данным ведомства, площадь пожара составила два квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировали.

    По информации источника «360» в экстренных службах города, пострадавший скончался. Все обстоятельства и причины пожара выясняются.