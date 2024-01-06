Происшествия 06 января 2024, 23:14 Квартира загорелась в «доме-корабле» на юге Москвы Дептранс: пожар произошел в доме на Большой Тульской в Москве РИА «Новости»

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Возгорание произошло в доме на улице Большая Тульская в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале департамент транспорта столицы.

«В сторону области для движения доступна одна полоса из четырех. Рекомендуем объезжать этот участок», — указали в сообщении.

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Сейчас на ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

По данным Telegram-канала Shot, загорелась квартира на 11-м этаже дома в знаменитом «доме-корабле» на улице Большая Тульская. Пожарные присвоили возгоранию первый ранг сложности.

Огонь охватил два балкона и комнату, наблюдается большое задымление. Жильцов эвакуировали из квартир. Тушения пожара продолжается.

Ранее сотрудники МЧС в Москве спасли пять человек на пожаре в Таганском районе. На балконе квартиры загорелись мебель и личные вещи.