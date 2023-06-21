Эксклюзив 21 июня 2023, 22:26 Квартира загорелась после взрыва в многоэтажке в Дагестане Прокуратура: взрыв газа произошел к квартире на 17 этаже в Дербенте

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Взрыв бытового газа произошел в квартире на 17 этаже в Дербенте, в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Фото и видео с места попали в распоряжение «360».

Судя по кадрам, после взрыва в помещении сильно повредились окна и мебель.

«Хлопок газовоздушной смеси и возгорание произошло в квартире на 17 этаже многоквартирного дома в Дербенте. В результате пострадал один человек», — сказано в сообщении ведомства.

Телеканал «360»

По его данным, пожар уже потушили. На месте побывал прокурор Дербента. Правоохранители дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Ранее взрыв газа произошел в квартире многоэтажного дома на улице Омарова в Каспийске. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.