Эксклюзив 02 апреля 2023, 14:16 Квартира загорелась на северо-востоке Москвы Источник «360»: пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Квартира загорелась в многоэтажном доме в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на северо-западе столицы, на четвертом этаже дома 14, корпус 1, на Заповедной улице. Помощи попросила девушка, находящаяся на седьмом месяце беременности. Она оказалась на балконе.

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Прибывшие на место спасатели потушили возгорание, которое распространилось на площади три квадратных метра, огонь охватил межквартирный холл и дверь.

В результате происшествия никто не пострадал. Официально эти данные пока не подтверждали.