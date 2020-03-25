Квартира загорелась на севере Москвы

На севере Москвы в одной из квартир произошло возгорание. На место едут спасатели и врачи скорой помощи.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что пожар начался в одной из квартир по адресу Ясный проезд, дом 14 — во втором подъезде.

В МЧС информацию подтвердили.

Поступила заявка о том, что наблюдается слабый дым с 11 этажа. Наши подразделения прибыли на место, сейчас проводят проверку МЧС Москвы.

Никакой информации о том, были ли в квартире люди, когда там начался пожар, пока не поступало.