    25 марта 2020, 15:36

    Квартира загорелась на севере Москвы

    Алла Морген, Нина Петлинова

    На севере Москвы в одной из квартир произошло возгорание. На место едут спасатели и врачи скорой помощи.

    Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Он уточнил, что пожар начался в одной из квартир по адресу Ясный проезд, дом 14 — во втором подъезде.

    В МЧС информацию подтвердили.

    Поступила заявка о том, что наблюдается слабый дым с 11 этажа. Наши подразделения прибыли на место, сейчас проводят проверку

    МЧС Москвы.

    Никакой информации о том, были ли в квартире люди, когда там начался пожар, пока не поступало.