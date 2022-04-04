МЧС опровергли возгорание в квартире на севере Москвы

На севере Москвы произошел пожар в жилом доме, сообщил «360» источник в экстренных службах. По словам очевидцев, есть угроза жизни людей. В городском главке МЧС данные опровергли.

Возгорание зафиксировали в квартире одного из домов по улице Большой Марфинской. Оттуда поступило много звонков. На место выехали спасатели.

«Наша команда прибыла. Все проверила — загораний нет. Помощь МЧС не требуется», — отметили в ведомстве.