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    04 апреля 2022, 23:16

    МЧС опровергли возгорание в квартире на севере Москвы

    Источник «360»: на севере Москвы загорелась квартира

    Александра Ломейко, Алла Морген

    На севере Москвы произошел пожар в жилом доме, сообщил «360» источник в экстренных службах. По словам очевидцев, есть угроза жизни людей. В городском главке МЧС данные опровергли.

    Возгорание зафиксировали в квартире одного из домов по улице Большой Марфинской. Оттуда поступило много звонков. На место выехали спасатели.

    «Наша команда прибыла. Все проверила — загораний нет. Помощь МЧС не требуется», — отметили в ведомстве.