04 апреля 2022, 23:16
МЧС опровергли возгорание в квартире на севере Москвы
Источник «360»: на севере Москвы загорелась квартира
На севере Москвы произошел пожар в жилом доме, сообщил «360» источник в экстренных службах. По словам очевидцев, есть угроза жизни людей. В городском главке МЧС данные опровергли.
Возгорание зафиксировали в квартире одного из домов по улице Большой Марфинской. Оттуда поступило много звонков. На место выехали спасатели.
«Наша команда прибыла. Все проверила — загораний нет. Помощь МЧС не требуется», — отметили в ведомстве.