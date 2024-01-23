Происшествия 23 января 2024, 19:08 Квартира загорелась на одной из самых старых улиц Пензы

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Возгорание произошло в квартире дома по улице Ключевского, одной из самых старых улиц Пензы. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».

По предварительным данным, пламя охватило межэтажное перекрытие между первым и вторым этажами, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, хозяев квартиры в момент возгорания не было. В тушении принимали участие 14 сотрудников МЧС.