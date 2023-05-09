Эксклюзив 09 мая 2023, 22:55 Квартира загорелась на юго-западе Москвы Источник «360» сообщил об эвакуации жильцов из горящей пятиэтажки на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Пожар начался в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Херсонской московского района Зюзино. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Он пояснил, что очаг возгорания находится на втором этаже. Прибывшие на место спасатели начали эвакуацию жильцов. О площади распространения огня и пострадавших собеседник не сообщил.

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Официального подтверждения этой информации нет.