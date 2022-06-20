Квартира загорелась на юго-востоке Москвы

Пожар вспыхнул в квартире одного из жилых домов на юго-востоке Москвы. В результате возгорания погиб один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, пожар начался в жилом доме на улице Чугунные Ворота. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на пятом этаже. Жертвой пожара стал один человек. Еще одному жильцу удалось самостоятельно выбраться из горящего помещения.

На место прибыли пожарные, которые сразу же приступили к тушению огня. Пожар уже удалось локализовать. Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Москве.

«Обнаружено возгорание на пятом этаже пятиэтажного жилого здания. В одной из квартир горели личные вещи и мебель на общей площади 20 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 20:12. К сожалению, в горящей квартире был обнаружен один погибший», — сообщили в ведомстве.

Все причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.