Происшествия 10 июня 2023, 20:17 Квартира загорелась на юго-востоке Москвы Источник «360» сообщил о пожаре в квартире на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Пожар начался в квартире на пятом этаже многоэтажки на юго-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Прибывшие на место пожарные сообщили, что из окон идет густой черный дым. По словам собеседника, владельцы успели выйти из помещения до распространения огня. Пламя охватило вещи и мебель на балконе и в комнате.

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Огонь распространился на площади в пять квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Происшествие обошлось без пострадавших.

В пресс-службе столичного главка МЧС «360» подтвердили пожар в 17-этажке в Марьино. В ведомстве заявили, что пламя локализовали. Сведений о пострадавших не поступило.