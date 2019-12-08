Квартира загорелась на юге Москвы

Сотрудники МЧС спасли пять человек из горящего дома на юге Москвы. Пожар произошел в многоэтажке на Каширском шоссе.

«[По адресу] Каширское шоссе 11, корпус два происходило возгорание на пятом этаже в восьмиэтажном жилом здании. Горели личные вещи на площади в 10 квадратных метров. Ликвидировано в 06:27», — сообщили «360» в пресс-службе столичного управления МЧС.

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В доме спасли пять человек. Одного спасатели вытащили из горящей квартиры, еще четверых из квартир над очагом пожара. О пострадавших в МЧС не сообщили.

В то же время источник «360» в экстренных службах сообщил, что при пожаре мог погибнуть один человек. Информация уточняется. Источник также сообщил, что открытое горение было видно со стороны.