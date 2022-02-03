03 февраля 2022, 22:11
Квартира загорелась на юге Москвы, внутри могут быть люди
Пожар вспыхнул в квартире в Москве, люди просят о помощи с балконов
Пожар вспыхнул в одном из домов на улице Новинки в Москве, рассказал «360» источник в экстренных службах. Внутри загоревшейся квартиры могут быть люди, а на балконах соседних квартир стоят жильцы, которые просят о помощи.
В городском главке МЧС пожар подтвердили. Подразделения уже прибыли на место происшествия.
По словам источника, из окон двух этажей валит густой черный дым. Другие подробности не приводятся. Сведений о пострадавших нет. Собеседник уточнил, что огонь распространился на площади в 45 «квадратов».
Крупный пожар произошел вечером 3 февраля во Фрязине: там на площади 7000 «квадратов» полыхала мебельная фабрика. Возгорание удалось локализовать.