Происшествия 15 апреля 2023, 07:51 Квартира вспыхнула в доме на северо-западе Москве Источник «360»: квартира загорелась в доме на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Пожар начался в многоэтажном доме на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме № 13 корпус 1 по улице Флотская. Первые сообщения пожарные получили около 3:30 ночи.

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По прибытию на место спасатели обнаружили, что идет открытое горение с шестого этажа. Хозяева квартиры сумели ее покинуть самостоятельно.

Экстренная группа начала разведку, обнаружив пострадавшего на девятом этаже, его вывели на улицу и передали бригаде скорой помощи.

Спасатели вывели с шестого, восьмого и девятого этажей шесть человек. Всего спасли семь человек.

Пожарные установили, что возгорание началось в квартире на шестом этаже, после чего пламя перекинулось на балкон пятого и седьмого этажей.

Общая площадь распространения огня составила 40 квадратных метров, спасатели справились с ним почти через час после получения заявки.

За помощью к врачам обратились взрослый и ребенок из горящей квартиры. После проверки ребенка увезли в больницу с ожогами лица первой и второй степени.