Эксклюзив 24 апреля 2023, 11:47 Квартира вспыхнула в доме на северо-востоке Москвы Источник «360»: пожар начался в доме по Шереметьевой улице в Москве РИА «Новости»

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Пожар начался в квартире в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме №16 по улице Шереметьевской. Спасатели получили сообщение, что помощи просят жильцы квартиры на 16-м этаже.

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Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что огонь распространился по комнате и балкону, охватив мебель и личные вещи.

Площадь пожара составила семь квадратных метров. Пламя удалось локализовать.