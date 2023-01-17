Эксклюзив 17 января 2023, 11:58 Квартира вспыхнула в доме на севере Москвы Источник «360»: квартира загорелась в доме на севере Москвы РИА «Новости»

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Квартира вспыхнула в доме, расположенном в Северном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме в 3-м Новомихалковском проезде. Очевидцы заметили, что из дома валит густой черный дым, часть жильцов из-за огня не может покинуть дом.

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Известно, что пострадала одна женщина, она выпрыгнула из окна на втором этаже дома. Точная площадь и причина возгорания на данный момент пока неизвестны.

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Утром 17 января произошел пожар в ландшафтном парке «Митино» в Москве, огонь распространился на 40 квадратных метров.