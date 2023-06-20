Эксклюзив 20 июня 2023, 09:17 Квартира в Новой Москве загорелась из-за непогашенной свечи Источник «360»: дом в Новой Москве загорелся из-за непогашенной свечи

Читать 360tv в

Утром 20 июня пожар произошел в одной их многоэтажек Новой Москвы. Живущая там женщина призналась, что не погасила свечу, пока принимала душ, и у нее загорелась квартира. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Случай произошел в поселении Московском на улице Атласова, в доме № 11. Огонь охватил квартиру на 21 этаже. В Сети уже появились кадры с места ЧП.

Все подробности случившегося уточняются.