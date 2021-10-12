Квартира в Нижневартовске сгорела из-за зарядки для телефона

В одном из домов в квартире в Нижневартовске произошел пожар. Причиной возгорания стала обычная зарядка для мобильного телефона, которую оставили включенной в сеть электропитания. О случившемся стало известно из паблика «ЧП Нижневартовска» в сети «ВКонтакте» — автор записи выложил фото.

Помещение загорелось по адресу: Интернациональный проспект, 19, на первом этаже многоквартирного здания. На место происшествия приехали пожарные и эвакуировали всех жильцов подъезда.

«В комнате раздался хлопок, а потом повалил едкий дым. Вызвали пожарных, они эвакуировали целый подъезд», — сообщил очевидец.

Огонь удалось потушить быстро — за восемь минут, но за это время успела сгореть вся мебель, а квартира покрылась копотью. В связи с этим специалисты решили напомнить о том, насколько опасно оставлять электроприборы включенными и работающими — это может привести к похожим последствиям.