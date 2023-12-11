Эксклюзив 11 декабря 2023, 11:14 Квартира в многоэтажке загорелась на юге Москвы Жильцы многоэтажки на юге Москвы сообщили о дыме из одной из квартир Сайт мэра и правительства Москвы

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Жильцы дома № 14, корпус 6 в Булатниковском проезде сообщили о дыме с пятого этажа. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир, передал источник «360» в экстренных службах.

По его информации, на место выехали пожарные. Как рассказали очевидцы, в квартире на момент возгорания находились жильцы. Их эвакуировали.

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Известно, что в квартире загорелся матрас. Пожар на площади полтора метра ликвидировали до приезда спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Днем ранее пожар вспыхнул в одной из квартир 14-этажки на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух человек — погибшие находились в постели.