Квартира-студия загорелась в Петроградском районе Петербурга

Пожар произошел в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Так загорелась квартира-студия в доме 44 на Каменноостровском проспекте. Спасателям удалось побороть возгорание. Об этом сообщили «Невские новости».

Информация о пожаре поступила в 23:33. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На его тушение пожарным потребовалось около часа. Информации о погибших и пострадавших не поступало. В тушении задействовали 12 человек личного состава и три единицы техники.