Квартира сгорела в высотке на западе Москвы. Видео

В Москве произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Ярцевской. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Возгорание произошло по адресу улица Ярцевская, дом 16. Как можно заметить на кадрах, пожарным пришлось вытягивать лестницу на высокий этаж, где загорелась квартира.

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о пострадавших либо возможных жертвах не поступало.

Накануне в столичном аэропорту Шереметьево загорелась машина наземных служб. Транспортное средство принадлежало компании, которая предоставляет пассажирам питание на борту. По данным СМИ, возгорание произошло при обслуживании самолета, готовившегося к вылету в Ереван. В пресс-службе аэропорта позже сообщили, что произошло задымление проводки водительской двери. Обошлось без пострадавших, огонь быстро ликвидировали.

Ранее, 15 декабря, в центре Москвы при пожаре в заброшенном здании погибли два человека. По данным источника «360», помещение на Таганской улице могли поджечь неизвестные.