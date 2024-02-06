06 февраля 2024, 15:09
Квартира сгорела в Кургане из-за непотушенной свечи
Пенсионерка случайно спалила свою квартиру в пятиэтажке на Пролетарской области. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Кургану.
Пожилая 92-летняя женщина загла свечу на столе на кухне и ушла отдыхать. А когда спустя время вышла в коридор, увидела, что начался пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пенсионерку и ее соседку и смогли быстро справиться с огнем. Погибших и пострадавших нет.
Пожары
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