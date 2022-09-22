«Спасают детей». В Москве загорелась квартира с четырьмя несовершеннолетними | 360°

Эксклюзив 22 сентября 2022, 18:14 Поделиться Telegram

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Viber «Спасают детей». В Москве загорелась квартира с четырьмя несовершеннолетними Источник «360» сообщил о пожаре в квартире с четырьмя детьми в Москве

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В многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе загорелась квартира, в которой находятся четыре ребенка, сообщил источник «360» в экстренных службах. Дети сообщили матери о возгорании по телефону.

Все случилось в доме 86 по Алтуфьевскому шоссе в Москве (СВАО).

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«Открытый огонь в квартире <…>. Дети сами позвонили маме, ее на месте нет», — сообщил источник «360». Он уточнил, что возгорание произошло на 13-м этаже. Жители соседних квартир пожаловались на сильный жар. На месте работают спасатели.

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«Было возгорание мебели и обшивки дверей в холле, общая площадь пять квадратных метров. В 17:50 дали локализацию, спасают четверых детей — в одной из квартир находились дети, их сейчас спасают», — рассказали «360» в столичном главке МЧС. Там добавили, что сведений о пострадавших нет.

Ранее в Тольятти загорелся жилой дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело погибшего четырехлетнего ребенка. Его брата и бабушку удалось спасти — их госпитализировали в одну из больниц. Пациенты находятся в тяжелом состоянии.

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