Квартира обгорела в доме в Петербурге

Двухкомнатная квартира загорелась утром 25 декабря. В момент возгорания в ней находилась 52-летняя женщина, ее успели эвакуировать. С верхних этажей дома на улицу также вывели 20 человек. Никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной проводки. Обгорела комната, коридор и балкон на общей площади 30 квадратных метров.

Ранее в Волховском районе Ленинградской области загорелось здание детского пульмонологического санатория. По предварительной информации, пламя вспыхнуло в компьютерном классе.