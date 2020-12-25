25 декабря 2020, 15:46
Квартира обгорела в доме в Петербурге
Пожар произошел в квартире в одном из домов в Вяземском переулке Петроградского района в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости».
Двухкомнатная квартира загорелась утром 25 декабря. В момент возгорания в ней находилась 52-летняя женщина, ее успели эвакуировать. С верхних этажей дома на улицу также вывели 20 человек. Никто не пострадал.
По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной проводки. Обгорела комната, коридор и балкон на общей площади 30 квадратных метров.
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